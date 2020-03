Coronavirus al Garibaldi Nesima: arriva la smentita

Stamane, da fonti interne attendibili dell’ospedale Garibaldi Nesima era trapelata la notizia di un caso di Coronavirus ricoverato all’interno della struttura ospedaliera.

Tale informazione viene assolutamente smentita dal vertice dell’ospedale Garibaldi Nesima.

Al momento, secondo i dati aggiornati, sono 6 i pazienti ricoverati tra Palermo e Catania. Mentre 15 sono in isolamento domiciliare. Dopo il caso del medico catanese in servizio ad Enna risultato contagiato, è stata disposta una quarantena di 15 giorni per trentacinque medici, infermieri e operatori del reparto di cardiologia dell’ospedale Umberto I di Enna. Parte del personale, invece, è rimasto in ospedale in attesa dei tamponi.

E.G.