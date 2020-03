Un caso di Coronavirus al Garibaldi Nesima

Un altro tampone positivo al Coronavirus si è registrato presso l’ospedale Garibaldi Nesima. Il paziente si trova attualmente ricoverato presso il reparto di Malattie Infettive.

Al momento, secondo i dati aggiornati, sono 6 i pazienti ricoverati tra Palermo e Catania. Mentre 15 sono in isolamento domiciliare. Dopo il caso del medico catanese in servizio ad Enna risultato contagiato, è stata disposta una quarantena di 15 giorni per trentacinque medici, infermieri e operatori del reparto di cardiologia dell’ospedale Umberto I di Enna. Parte del personale, invece, è rimasto in ospedale in attesa dei tamponi.

