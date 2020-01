Ubriaco picchia a sangue la compagna: in manette 34enne

In preda ai fiumi dell’alcol ha picchiato a sangue la compagna. Responsabile dell’aggressione è un 34enne di San Gregorio di Catania, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Nella notte di martedì scorso, un residente aveva segnalato al 112 una violentissima lite ancora in corso nella vicina abitazione.I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, inviati pertanto sul posto, hanno constatato la presenza della coppia e pezzi di mobilio sparsi qua e là. L’uomo, in particolare, verosimilmente ancora ubriaco, manifestava un comportamento alterato ed aggressivo. La donna, invece, una 49enne aveva un occhio gonfio e si nascondeva per quanto possibile alla vista del compagno. A dar prova delle percosse appena ricevute un fazzolletto intriso di sangue mostrato agli agenti dalla vittima.

La donna, dunque, rivelava ai carabinieri che il compagno da alcuni mesi le usava violenza con calci e pugni, e di non averlo mai denunciato per timore di conseguenze molto più gravi. I sanitari del 118 hanno dapprima controllato la poveretta sul posto per poi trasportarla all’ospedale Cannizzaro dove i medici riscontravano “trauma facciale e costale sx con frattura di terza e nona costa di sx”, con una prognosi di gg. 30.

Questo ennesimo episodio di violenza, finalmente, ha indotto la donna a formalizzare una denuncia

nei confronti del compagno violento. L’uomo si trova al momento rinchiuso nel carcere di Catania

Piazza Lanza in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.