Ubriaco fa incidente in tangenziale uscita Misterbianco

Le forze dell’ordine intervenute a seguito di un sinistro stradale denunciano uno dei 2 conducenti dei veicoli coinvolti per grave stato di ebbrezza. L’uomo, infatti, con un tasso alcolemico superiore agli standard ha tamponato un veicolo in tangenziale, nei pressi dello svincolo di Misterbianco. Sequestrato anche il mezzo dell’individuo, trovato, inoltre, privo di patente di guida. Ma le operazioni della Polizia Stradale non si fermano qui.

Qualche ora dopo, infatti, sempre sulla tangenziale una pattuglia intercetta un furgone con il cassone posteriore colmo di ferraglia e rifiuti vari. Tra i rifiuti, inoltre, individuati alcuni speciali e pericolosi. In cima al mucchio poi, caricata anche una vecchia Fiat 500, priva di targa. Il guidatore trovato privo di qualunque autorizzazione è stato multato per documento mancante e trasporto abusivo.

G.G.