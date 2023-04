«I genitori ti insegnano ad amare, ridere e correre. Ma solo entrando in contatto con i libri, si scopre di avere le ali». Questo famoso aforisma di Helen Hayes, potrebbe essere il fil rouge della XVI edizione della Festa del Libro di Zafferana Etnea,che si svolgerà dal 14 al 21 aprile.

L’iniziativa è promossa ed organizzata da Calicanto associazione Culturale di Zafferana Etnea in collaborazione

con il Comune , con il Circolo Didattico di Zafferana (scuola capofila dell’Accordo di reti), l’Istituto Comprensivo di Zafferana Etnea, l’Università degli Studi di Catania, l’ Accademia delle Belle Arti, la rivista Andersen, l‘associazione “Amici Festa del Libro- Il sasso nello stagno” di Enna e la “Festa della lettura e del libro” di Enna, e in accordo

di rete con altre 20 istituzioni scolastiche.

La manifestazione coinvolgerà oltre 10.000 bambini e studenti appartenenti alle scuole di ogni ordine e grado, dalle scuole dell’infanzia alle scuole secondarie di 2°grado della provincia di Catania, Siracusa, Enna.

«Siamo felici di poter accogliere anche quest’anno la XVI edizione della Festa del Libro – dichiara il sindaco di Zafferana Etnea, Salvo Russo – un appuntamento di grande valore culturale dedicato agli studenti di ogni ordine e grado, dalle scuole dell’infanzia alle scuole secondarie di 2°grado della provincia di Catania, Siracusa, Enna. La nostra amministrazione ha sempre messo in primo piano il benessere e la sicurezza delle scuole, realizzando numerosi lavori che potessero migliorare le condizioni degli istituti. Con questo festival avremo la possibilità anche di ospitare autori di libri per bambini di fama internazionale, incontri e workshop. Del resto la Festa del Libro è dedicata a tutti coloro che amano leggere e che amano scrivere e il nostro territorio ne conta tanti, di ogni età».

Una settimana dedicata all’ importanza della lettura a cui spetta un ruolo determinante nella formazione dell’immaginazione e del sapere e della conoscenza.

Anche quest’anno la XVI edizione della Festa del Libro, come sempre, vedrà la partecipazione di autori di fama nazionale e internazionale, che si alterneranno negli oltre 200 appuntamenti in programma, per bambini,

ragazzi, docenti genitori e adulti; incontri con gli autori nelle scuole aderenti alla rete: eventi, narrazioni, presentazioni di novità editoriali, mostre, spettacoli, seminari legati alla didattica e alla metodologia della scrittura, della lettura e dell’illustrazione.

A firmare il manifesto dell’edizione 2023 della Festa del Libro di Zafferana Etnea è Sonia Maria Luce Possentini, Premio Andersen come migliore illustratrice nel 2017.

Ospite della manifestazione uno degli illustratori più conosciuti al mondo: Lorenzo Mattotti, amatissimo dal pubblico, che ha sempre guardato alla settima arte come a una fonte inesauribile di ispirazione. Fumettista, regista e sceneggiatore italiano da molti anni vive e lavora a Parigi. I suoi libri sono tradotti in tutto il mondo. Pubblica su quotidiani e riviste come The New Yorker, Le Monde, Das Magazin, Suddeutsche Zeitung, Nouvel Observateur, Corriere della Sera e Repubblica.

Per l’infanzia illustra vari libri tra cui “Pinocchio” e”Eugenio” che vince nel ’93 il Grand Prix di Bratislava, uno dei massimi riconoscimenti nell’editoria per ragazzi.

Sarà presente per due appuntamenti: il 17 aprile, alle 17.30, per la conferenza al comune dal titolo:”La letteratura racconta il mondo” dove interverranno anche Nadia Terranova, Sidney Smith, Bernard Friot, Sonia M.L. Possentini, Maurizio A.C. Quarello, Lorenzo Mattotti, Paolo Cesari, Fausta Orecchio, Lucia Scuderi, Barbara Schiaffino, Patrizia Zerbi e Giorgio Grasso

Il 18 aprile, alle 19, invece presenzierà alla proiezione del film di animazione “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, di produzione franco-italiana diretto da Lorenzo Mattotti, dall’omonimo romanzo di Dino Buzzati.

Tra gli ospiti : Arianna Papini, Nadia Terranova, Armin Greder, Teresa Porcella, Sonia M.L. Possentini, David Almond, Sydney Smith, Daniela Valente, Walter Fochesato, Barbara Schiaffino, Anselmo Roveda, Giorgio Scaramuzzino, Luigi Dal Cin, Lucia Scuderi, Santo Pappalardo, Maurizio A.C. Quarello, Lucia Mullerova, Andrea Molesini, Riccardo Francaviglia e Margherita Sgarlata, Nicoletta Bertelle,Sabrina Giarratana, Bernard Friot,

Lorenzo Mattotti, Bruno Tognolini, Chiara Lorenzoni, Daniela Costa, Annamaria Piccione, Patrizia Rinaldi, Dino Ticli, Cristina Bellemo, Paola Formica,Antonio Boffa, Angelo Piero Cappello, Milena Tancredi, Paolo Cesari,

Fausta Orecchio, Patrizia Zerbi, Ilario Giuliano,Claudia Barone, Tiziana Rapisarda e tanti altri ancora.

In programma anche alcune mostre: “Notiziario. Uno sguardo sulla realtà, che non lascia mai nell’indifferenza. Un j’accuse che si riempie di senso nel solo susseguirsi delle notizie quotidiane”, l’amarezza del reale con le tavole di Armin Greder.