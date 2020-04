Tutti negativi i 61 tamponi effettuati al Cannizzaro

Tutti negativi i 61 tamponi per la ricerca del virus Sars-Cov-2 eseguiti su personale e pazienti dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Cannizzaro di Catania.

Lo screening, è stato disposto dalla Direzione Sanitaria d’intesa con la Direzione dell’UOC, a seguito del ricovero di una paziente 97enne asintomatica.

L’anziana donna, entrata con riferita positività e risultata negativa al tampone in PS, posta in isolamento in reparto viene trovata positiva al terzo tampone.

Dunque, si è disposto lo screening per 44 operatori, tra esposti e non esposti, fra medici, infermieri, tecnici e ausiliari dell’Unità Operativa.

La priorità è stata data ai componenti dell’équipe che ha operato la stessa 97enne.

Tuttavia, i test sono stati somministrati anche ai 17 pazienti ricoverati, sebbene nessuno sia entrato in contatto con l’anziana positiva in quanto tempestivamente isolata.

