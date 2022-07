Pochi giorni fa si è concluso il Comic-Con 2022 di San Diego, in California, uno degli eventi fieristici più attesi da parte del popolo nerd. Dopo due anni di pandemia che ha portato la manifestazione a ridimensionarsi, la kermesse è tornata all’antico splendore con una finestra aperta sulle ultime novità comics, cinema e serie tv.

Casa Marvel protagonista dell’evento

Lo sappiamo bene: difficile rubare la scena alla Marvel. E infatti il San Diego Comic-Con si è rivelato un terreno fertilissimo per conferme e tantissime novità.

Assoluta protagonista sarà la “Saga del Multiverso” iniziata con Black Widow, evolutasi con “Spiderman no Way Home”, ma che ha raggiunto l’apice con il sequel di Doctor Strange uscito nella sale lo scorso maggio. L’unico escluso, dall’MCU, al momento sembrerebbe Thor il cui quarto film è uscito il 6 luglio ma che, in maniera decisamente sottile, potrebbe in realtà aver già toccato il tema del Multiverso.

La Marvel, ad ogni modo, ha presentato il trailer dell’atteso “Wakanda: Forever”, il secondo capitolo della saga di Black Panther che arriverà nelle sale il prossimo novembre.

Aspettiamo anche il volume 3 de “i Guardiani della Galassia” e il quarto capitolo su Captain America ched perà non vedrà più Chris Evans come protagonista. Atteso e carico di aspettative, invece, il nuovo reboot “I Fantastici 4” previsto per il 2024. Lo stesso anno si chiuderà la fase 5 della Marvel per iniziare la fase 6 con la nuova squadra composta da ex super cattivi “Thunderbolts” che proseguirà nel 2025 con l’atteso quarto film Avengers “The Kang Dynasty” fissato per maggio e “Avengers: Secret Wars” per novembre.

Disney Plus non ha ancora finito con le serie sui supereroi

Per tanto tempo siamo stati abituati ad identificare i personaggi della fiabe come personaggi Disney: è toccato a Cenerentola, Biancaneve, Aurora,Aladin, Peter Pan. Eppure adesso, anche se risulta davvero difficile pensarlo, anche Hulk entra di diritto tra i personaggi Disney.

Il pannello di Disney Plus presentato al Comic- Con sarà pieno zeppo di serie targate Marvel: il 17 agosto esordirà “She, Hulk”. Successivamente toccherà a “Secret Invasion” che approfondità gli Skrull, mutaforma già presenti in diversi film MCU.

Nell’estate del 2023 arriverà sul servizio di streaming Echo, scritta e prodotta da Etan Cohen ed Emily Cohen, incentrata su una supereroina nativa americana sorda che ha il talento di imitare lo stile di combattimento di qualsiasi avversario. Nello stesso periodo uscirà la seconda stagione di Loki.

Tra l’inverno del 2023 e l’inizio del 2024 è prevista la nuova serie “Agatha: Coven of Chaos” spin -off di Wanda Vision con Elizabeth Olsen. Confermato il ritorno della quarta stagione di Daredevil.

The Walking Dead: si apre il franchise

Pensavate di esservi liberati degli zombie? E invece no: al Comic-Con è stata annunciata la mini-serie che avrà come protagonista Rick in cui tornerà anche Michonne. Finita l’11esima stagione, saranno presto disponibili altri 8 episodi della serie tv.

Confermata anche “Tales of The Walking Dead” serie antologica ambientata nello stesso universo di Rick Grimes.

Un’altra intervista con il vampiro

Ottobre è il mese sicuramente più azzeccato per i vampiri: San Diego ci svela la data di uscita della serie della AMC liberamente ispirata al romanzo di Annie Rice “Intervista Col vampiro” Attesi i nuovi protagonisti che dovranno temere l’inevitabile confronto con Brad Pitt e Tom Cruise.

E.G.