Turista accolta a Catania con il furto del portafogli

Approfitta della distrazione della turista straniera, per rubarle il portafogli. Denunciato per furto un 23enne, dipendente di un negozio di spedizioni. La donna, chiamata la polizia, racconta di aver lasciato l’oggetto sul bancone. All’interno, 510 euro in contanti a parte documenti e bancomat. All’arrivo delle forze dell’ordine, il giovane nega qualsiasi responsabilità. Ma il ragazzo era anche l’unico presente al momento del furto. Tuttavia, a seguito di una minuziosa perquisizione, all’interno del locale, riescono a recuperare il portafogli in un sacco della spazzatura. A quel punto, di fronte all’evidenza, il giovane confessa il malfatto.

G.G.