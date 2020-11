Turismo, nessuna risposta dal governo per i ristori. Manlio Messina: “Invierò una missiva ogni tre giorni”

Il settore turistico è tra i più colpiti dalle restrizioni scaturite a seguito dell’emergenza epidemiologica.

L’assessorato regionale al turismo retto da Manlio Messina non avendo ricevuto risposta sui sostegni economici di categoria, dichiara che invierà missive fino al raggiungimento di una risposta adeguato. L’assessorato regionale al turismo retto danon avendo ricevuto risposta sui sostegni economici di categoria, dichiara che invierà missive fino al raggiungimento di una risposta adeguato.

«Come promesso -si legge in una nota dell’assessore- non avendo avuto riscontro, anche ieri ho inviato la mia missiva per il sostengo alle categorie del turismo al Presidente Conte e al Ministro Franceschini. Dalla settimana prossima ne invierò una ogni tre giorni se non riceverò risposte adeguate».

«Aggiungo, per rispondere al segretario regionale del Pd che mi attacca per il fatto che sollevo tale vicenda, che non ho mai negato quanto fosse previsto nel decreto del Mibact a sostengono delle agenzie di viaggio e TO. Sostengo solo che quel decreto -aggiunge Messina- è relativo al primo periodo di chiusura ma emesso soltanto adesso. Evidentemente il segretario non si è accorto che il suo Governo ha nuovamente imposto restrizioni che colpiscono ancora una volta il settore del turismo e quindi anche le Adv e TO».

«Per tale ragione occorrono altri aiuti a sostegno della filiera tutta», conclude l’assessore regionale.

E.G.