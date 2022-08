Dal velo islamico, ghettizzato e bistrattato, arriva una nuova tendenza proprio dalle giovani musulmane. Parliamo di fasce e turbanti per capelli, una moda che arriva dalla Francia e che prenderà piede anche qui.

Con l’estate e il caldo spesso non sappiamo come legare i nostri capelli. Una treccia, una coda di cavallo, sono acconciature viste e riviste. Dalla Francia arriva una nuova moda. Parliamo delle fasce e dei turbanti. Coloratissimi, spesso fatti a mano, si possono indossare in modi differenti.

Ma da dove arriva questa nuova tendenza?

Come sappiamo in Francia, l’Islam è la seconda religione più diffusa e la minoranza musulmana più numerosa d’Europa è proprio quella francese.

Coprire il capo per le donne musulmane è una pratica fondamentale. E’ un’usanza che origini antichissime. Una pratica che in realtà era originariamente diffusa anche nelle altre due religioni monoteiste. Indossare il velo per una donna musulmana non è solo una pratica religiosa, ma una parte della vita quotidiana.

Esistono diverse tipologie di veli. Comunemente e in maniera errata spesso parliamo di velo o di burka per indicare qualsiasi copricapo femminile musulmano. Tre sono le tipologie principali di velo: l’hijab, il niqab e il burka. A queste vanno unite altre tipologie meno diffuse come lo shayla o il chador. Spesso banditi, criticati, ghettizzati, i veli si differenziano tra loro per i diversi centimetri di stoffa e le conseguenti arti del corpo che riescono a coprire. Inoltre questi possono essere specifici di alcune zone geografiche.

L’hijab

L’hijab è un velo indossato in modo tale da coprire interamente il capo, il collo e le orecchie. Cadendo prima delle spalle, lascia scoperto l’ovale del viso. E’ sicuramente quello più conosciuto e diffuso soprattutto in occidente.

Il Niqab

Il niqab copre interamente la figura lasciando scoperti solo gli occhi. Spesso è composto da una stoffa leggera e traspirante. E’ molto diffuso in Arabia Saudita

Il Burqa

Il burqa copre interamente la figura della donna. Stavolta ad essere coperti sono praticamente anche gli occhi, nascosti da una retina che permette alla donna solo di vedere. Il burqa è principalmente di colore azzurro soprattutto in Afghanistan. E’ diventato negli anni il simbolo della repressione talebana. Questi infatti lo imposero alle donne durante il loro governo.

Dopo aver parlato e descritto i principali veli islamici, è importante ricordare che la maggior parte delle donne islamiche, nonostante l’utilizzo del velo, piuttosto che del niqab, presta molta attenzione alla cura del proprio corpo e al mondo della moda. Pensiamo alla scena di Sex and the City 2 quando Carrie e le sue amiche incontrano ad Abu Dhabi alcune ragazze musulmane che indossavano il niqab mentre sotto sfoggiavano abiti e accessori d’alta moda. Ebbene, per le donne islamiche, la cura del corpo è una pratica fondamentale. Essere sempre in ordine e ben vestite è un must per la donna islamica soprattutto dentro le mura domestiche.

Fatta questa premessa, torniamo alla nuova tendenza dei turbanti. Essendo la Francia, come già detto, lo stato d’Europa con la minoranza musulmana più numerosa va da sé la nuova tendenza di fasciare i capelli e acconciarli con i turbanti prenda piede proprio li. Alcune ragazze musulmane oggi infatti, soprattutto in Europa, tendono a essere un pò “più occidentali”. La pratica del velo infatti viene da alcune di loro abbandonata per una versione un pò più occidentale della religione islamica.

Con la diffusone dei social, le nuove religious fashion bloggers, nuove tendenze prendono piede tra le giovani. Fasce e turbanti sono facili da indossare, sono colorati e rendono il look più divertente e per nulla banale. Perfetti per l’estate perché ci permettono di sollevare i capelli senza dover ricorrere all’ormai vista e rivista coda di cavallo. Sono adatti ad ogni occasione. Dalla festa in piscina alla serata in discoteca e perché no, anche ad una cena se magari impreziosite con strass. Possono essere indossate da chi ha i capelli lunghi ma anche da chi invece li ha più corti.

Di turbanti e fasce ne esistono di infinite tipologie, grandezze e fantasie. Alcune sono anche realizzate a mano. Alla Galleria Lafayette è stato persino allestito un corner proprio dedicato a fasce e turbanti.

La nuova tendenza ha preso piede anche tra le star. A indossarli già Katy Perry, Beyoncé, Rihanna, Eva Mendes.