Intervento Tso in via Pennisi ad Acireale

Momenti di tensione in via Pennisi ad Acireale, dove un uomo in stato confusionale rischiava di ferire i passanti lanciando oggetti dal balcone della propria abitazione.

Intervenuta la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Riposto per supportare l’azione dei sanitari del Servizio 118 e della Polizia Locale. L’uomo, infatti, necessitava di un trattamento sanitario obbligatorio (TSO) disposto dall’ASL competente.

Sul posto è intervenuta anche l’autoscala inviata dalla Sede Centrale al fine di accedere all’appartamento dal ballatoio esterno.

E.G.