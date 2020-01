Truffa online sugli immobili, Zammataro:” Troppe segnalazioni, catanesi all’erta”

Il segretario regionale di Codici, Manfredi Zammataro segnala la diffusione di un tipo di truffa praticata online relativa all’affitto degli immobili.

«Nell’ultimo periodo sono diversi gli utenti che ci hanno contattato per segnalare diversi tentativi di truffa che si compiono sempre col medesimo disegno. Il tutto avviene con la pubblicazione di un annuncio online, sui maggiori portali di ricerca, di un’abitazione in affitto appena ristrutturata e con un canone molto vantaggioso. Alla richiesta di visionare la casa l’utente viene poi contattato tramite Whatsapp da un numero estero. Il contatto infatti da un fantomatico proprietario che vive in Spagna e che chiede, in via precauzionale, un deposito di 200 euro per garantire la presenza all’appuntamento», spiega Zammataro.

«Deposito che, poi, il “proprietario”garantisce di restituire fornendo un numero di Poste Pay sul quale effettuare la ricarica. Un tentativo di truffa bello e buono e che va avanti da anni e che ha mietuto diverse vittime inconsapevoli. Cancellato poi l’annuncio si cerca un’altra vittima simile».

«Teniamo a mettere in guardia i cittadini da questo tipo di truffa. Inoltreremo una segnalazione alla Polizia Postale per cercare di perseguire i soggetti che mettono in campo simili trucchi disonesti. Invitiamo tutti coloro che abbiano avuto esperienze simili a segnalarle alla nostra associazione», conclude il segretario di Codici.

E.G.