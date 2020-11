Tromba d’aria a Catania, USB Catania: “Il Comune si prenda le proprie responsabilità”

Sabato notte una violenta tromba d’aria ha colpito gli abitanti del Villaggio Santa Maria Goretti e di tutte le zone periferiche adiacenti all’aeroporto di Catania con danni stimati, provvisoriamente, intorno ai cinque milioni di euro.

Le procedure per ricevere un rimborso sarebbero lunghe secondo quanto afferma l’assessore comunale Alessandro Lo Porto. Prima la perizia e poi la partecipazione ad un possibile bando regionale per beneficiare del contributo previsto per i danni subiti da calamità naturale.

« Insomma -dichiara USB Catania– le cittadine e i cittadini di questo quartiere, stando a quello che dichiara Lo Porto, dovrebbero pagarsi, di tasca propria, un esperto per richiedere quello che gli toccherebbe di diritto. I danni causati dalla tromba d’aria e dalla pioggia sono visibili a tutte e tutti. È il comune di Catania che dovrebbe sancire casa per casa i danni subiti. È il Comune che si dovrebbe assumere la responsabilità politica e amministrativa per l’estremo abbandono in cui versa da sempre questa parte della città di Catania».

«Qui, puntualmente, ad ogni pioggia intensa, i Vigili del fuoco devono intervenire con il gruppo sommozzatori per salvare gli automobilisti inghiottiti dall’acqua. Tali avvenimenti succedono anche a ridosso dall’Aeroporto internazionale».

“I cittadini vivono in stato di abbandono”

«Mentre l’Amministrazione comunale è impegnata ad abbellire il centro cittadino con luminarie e festoni natalizi, nei quartieri della periferia sud si vive nel buio e nel silenzio. I cittadini sono totalmente abbandonati. Un silenzio rotto dai vari “calamità naturali” e dalle campagne elettorali. La Federazione Del Sociale USB Catania chiede dunque alla Regione siciliana e al Comune di Catania un intervento immediato a sostegno delle popolazioni dei quartieri San Francesco la Rena, di San Giuseppe la Rena, del quartiere di Zia Lisa e del Villaggio Santa Maria Goretti fortemente colpiti dal mal tempo di questi giorni. Chiede inoltre il blocco degli affitti e delle utenze per gli abitanti dei quartieri in questione ed un piano abitativo e viario specifico per tutte le aree sud di Catania», conclude la nota del sindacato.

E.G.