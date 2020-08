“Tremestieri in Primo Piano”: la lista a sostegno del sindaco Santi Rando

Si uniscono alla lista “Tremestieri in Primo Piano” con il sindaco Santi Randi, Sebastiano Di Stefano e Mario Ronsisvalle, punti di riferimento, con ruoli di primo piano della comunità tremestierese.

Entrambi condividono da tempo un percorso comune, un progetto innovativo, obiettivi che coinvolgono la persona e la conseguente sintesi fra le varie posizioni, ritengono che le esigenze del territorio vanno affrontate con la massima partecipazione e un impegno sociale che deve coinvolgere tutti senza personalismi. Sono quindi mature le condizioni, continuano i consiglieri, per affrontare una sfida su temi politico-amministrativi insieme al Primo Cittadino.

A seguito di numerosi incontri, aventi come oggetto una maggiore attenzione sulla sicurezza del territorio, una ottimizzazione del servizio rifiuti, il sostegno capillare ai portatori di disabilità e agli anziani, nuove opportunità per i giovani, valorizzazione delle infrastrutture sportive e ricreative nonché la previsione di una loro implementazione, uno studio preliminare del nuovo PRG per uno sviluppo organico del territorio in funzione delle odierne esigenze, il Sindaco Santi Rando ha accolto con entusiasmo i temi rappresentati che andranno quindi ad integrare il programma elettorale.

I consiglieri comunali scenderanno in campo con la lista “Tremestieri In Primo Piano” sostenendo Santi Rando Sindaco insieme a giovani preparati e di esperienza che possano amministrare la nostra cittadinanza in sintonia.

