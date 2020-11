Tremestieri Etneo tra i primi 100 comuni italiani per progetti sul servizio civile

Tremestieri Etneo: per il sesto anno consecutivo è stato approvato dal Ministero il programma per il servizio civile universale presentato dall’Ente. Il paese etneo è rientrato tra i primi 100 comuni a livello nazionale per il valore della proposta formulata per il 2021. 36 i ragazzi selezionati per i 2 progetti facenti parte del programma.

Progetto “Sostegno ai Giovani”

Il progetto “Sostegno ai Giovani’ intende supportare sia minori che giovani in situazioni di disagio, affiancando le famiglie fragili negli impegni e nelle responsabilità di cura dei figli.

Progetto “Sportelli in rete”

Il progetto “Sportelli in rete” invece, propone di dare risposte al bisogno della popolazione di un’informazione gratuita, pluralistica e affidabile che faccia sentire cittadini parte integrante del territorio. Molte le associazioni del territorio che offriranno ai ragazzi l’opportunità di ampliare le proprie competenze.

“Siamo estremamente soddisfatti per aver conseguito anche quest’anno l’obiettivo di poter offrire ai giovani l’opportunità di crescita umana e professionale rappresenta dal servizio civile” dichiara il Sindaco Santi Rando. “Si tratta di una esperienza estremamente formativa che contemporaneamente supporta e agevola il lavoro degli uffici, contribuendo a rafforzare il servizio reso al territorio. Appena i fondi ministeriali saranno resi disponibili provvederemo a pubblicare il bando affinché i giovani possano presentare domanda”.

