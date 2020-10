Tremestieri Etneo, la Giunta approva il sistema di videosorveglianza urbana

Mercoledì 14 ottobre la Giunta comunale di Tremestieri Etneo ha approvato il progetto preliminare per un sistema integrato di videosorveglianza denominato “Sistema di videosorveglianza urbana 2020”.

I Patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra il Prefetto e il sindaco prevedevano l’installazione di tale sistema come strumento privilegiato per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità. Il progetto, del valore complessivo di 183.000 euro, prevede l’installazione di telecamere ad alta risoluzione su 27 siti individuati sul territorio comunale. Sia in zona Centro che nella frazione Canalicchio, con particolare attenzione per le aree di aggregazione. Ma saranno interessante anche le arterie che costituiscono itinerari preferenziali di ingresso e di uscita dal territorio comunale.

È prevista, inoltre, la realizzazione di una centrale operativa da ubicarsi presso il Comando della Polizia Locale.

«La sicurezza dei cittadini è l’obiettivo primario dell’Amministrazione comunale – ha dichiarato il Sindaco Santi Rando – È pertanto prioritario attuare tutte le possibili iniziative per il contrasto di fenomeni di illegalità sul territorio. Fenomeni che nella quasi totalità si verificano in spazi pubblici urbani . Qui la videosorveglianza diventa strumento essenziale di controllo e prevenzione».

«Auspico che il progetto da noi presentato possa essere approvato. Così da fornire un importante strumento all’ Amministrazione ed alle Forze dell’Ordine operanti sul territorio».

E.G.