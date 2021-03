Tremestieri Etneo, arriva l’ok per zona artigianale. Rando: “Occupazione e nuovi investimenti”

Tremestieri Etneo, si è quasi concluso l’iter per il riconoscimento della zona artigianale. L’opera porterà al Comune sviluppo, occupazione e attrazione di nuovi investimenti.

Il neo Assessore all’ Economia Benedetto Torrisi ha incontrato ieri, insieme agli uffici comunali competenti, il Direttore Generale dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Dott. Beringhieri. Il documento VAS andrà in commissione di valutazione regionale la settimana prossima, garantendo il prosieguo dell’ iter burocratico.

Si dichiara soddisfatto il Sindaco Santi Rando: “Artigianato e commercio rappresentano le reali potenzialità di sviluppo di un territorio-ha dichiarato- Noi puntiamo molto ad incentivare questo settore che può costituire il volano per la sviluppo economico del nostro Comune. Ringrazio l’Assessore Torrisi per l’immediato e proficuo impegno in tal senso e per il lavoro programmatico avviato, che rappresenta terreno fertile per la crescita futura in questo settore”.

G.G.