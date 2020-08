Trecastagni: tragico incidente, perde la vita un minorenne

Terribile incidente vede coinvolti in un impatto frontale uno scooter e una vettura. La collisione tra i due mezzi sarebbe avvenuta stamattina, alle ore 11:00, presso Via Cava, a Trecastagni. A seguito del fatale sinistro il conducente dello scooter, un minorenne, viene sbalzato in aria per ricadere sul selciato. Purtroppo, i soccorsi sono inutili. Il ragazzo perde la vita. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, sarebbe morto sul posto, immediatamente, dopo il violento impatto. Sul posto presenti 118, Carabinieri e polizia locale.

G.G.