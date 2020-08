Tre nuovi casi di Coronavirus tra San Giovanni La Punta e San Gregorio

Aumentano sempre di più i casi di Covid-19 a Catania, città che registra più casi in Sicilia. Si registrano tre positivi tra San Giovanni La Punta e San Gregorio. A darne notizia i sindaci dei rispettivi comuni, Antonino Bellia per il primo, Carmelo Corsaro per il secondo.

“L’uso della mascherina è indispensabile per evitare nuove chiusure”

«Informo la cittadinanza -ha esordito il sindaco di San Giovanni La Punta- che ieri sera ho ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie che sul nostro territorio vi sono due nostri concittadini risultati positivi al Covid 19. Immediatamente attivate le procedure previste. Pare che le loro condizioni di salute al momento non siano particolarmente complicate. Uno di loro è ricoverato in ospedale mentre l’altro si trova in isolamento domiciliare presso la propria abitazione. L’uso della mascherina, in particolare, è uno strumento indispensabile per evitare nuove chiusure e limitazioni alla nostra quotidianità».

Rassicurazioni ai cittadini anche da parte di Corsaro: «Ho il dovere di comunicarvi che la nostra comunità è stata colpita da un nuovo caso di Covid 19. Il nostro concittadino, che, al momento, è domiciliato presso la propria abitazione e non mostra gravi complicazioni. Sarà seguito e sostenuto nelle necessità quotidiane. Vi invito ed esorto -conclude il primo cittadino- ad attuare tutte le buone prassi che in questi mesi ci hanno aiutato a limitare il diffondersi del virus».

E.G.