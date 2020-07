Send an email

Travolge pedone e fugge via, pirata della strada in manette

Ha investito un pedone ed è scappato via, in quanto privo di copertura assicurativa. Protagonista della vicenda un 24enne di Santa Maria di Licodia, ritenuto responsabile di lesioni personali stradali, omissioni di soccorso e false attestazioni a pubblico ufficiale.

La scorsa notte, mentre percorreva a velocità sostenuta via Vittorio Emanuele a Santa Maria di Licodia ha travolto un 46enne del posto che stava attraversando la strada. Il giovane non si è fermata dopo l’impatto, fuggendo via senza prestargli soccorso.

La richiesta d’aiuto telefonica pervenuta alla centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Paternò, ha consentito alla pattuglia della Stazione di Biancavilla di giungere sul posto. Il pedone era ancora dolorante in terra all’arrivo dell’ambulanza del 118 che ne curava il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Biancavilla. L’uomo è tuttora ricoverato per la frattura della clavicola e di alcune costole.

L’analisi delle immagini registrate dalle telecamere attive nella zona teatro dell’incidente evidenziava una Panda di colore rosso impattare contro il poveretto e fuggire via. I successivi accertamenti sull’intestatario dell’auto conducevano gli investigatori in casa del presunto reo. Quest’ultimo, dichiarava inizialmente di possedere una Panda di colore rosso, ma che l’auto era ferma da circa tre settimane dentro un’officina meccanica di Catania. Ma poi, incalzato dalle domande dei carabinieri, il 24enne ha confessato di essere l’autore dell’incidente e di essere fuggito perché privo di patente e copertura assicurativa, e di aver nascosto l’autovettura all’interno del terreno di un parente.

L’autovettura è stata recuperata e posta sotto sequestro, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.

