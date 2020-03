Trasgrediscono le disposizioni governative, denunciati

Stamane denunciati tre uomini e un pregiudicato per trasgressione alle disposizioni governative sul contenimento del virus Covid-19.

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Verga hanno rintracciato un pregiudicato in macchina con moglie e figli.

L’uomo si è giustificato dicendo di stare accompagnando la moglie a fare la spesa.

Inoltre, per quanto riguarda la presenza dei bambini, l’individuo ha dichiarato di non saper gestire da solo, in casa, i propri figli.

È denuncia anche per tre uomini, avvistati dalle forze dell’ordine, a bordo di un furgone, a stretto contatto e senza mascherina.

I tre soggetti, privi di qualunque certificazione, hanno motivato lo spostamento dicendo di essere usciti per andare a “raccogliere del ferro” per dei lavori.

