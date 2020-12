Trapani, finalista a Capitale Italiana della Cultura 2022

La città di Trapani estremo avamposto della Sicilia occidentale, crocevia di popoli e culture, finalista a Capitale Italiana della Cultura 2022. Non è la sola, a concorrere insieme per l’ambizioso titolo ci sono anche Ancona, Bari, Cerveteri, l’Aquila, Pieve di Soligo, Procida, Taranto, Verbania, Volterra.

La candidatura di Trapani a Capitale Italiana della Cultura 2022 è sostenuta da un progetto finalizzato al prestigio e alla riqualifica di questo territorio in senso culturale e duraturo. Un percorso, quindi, non solo finalizzato ad evidenziare le bellezze della provincia ma a segnare, anche, un punto di partenza per una coscienza civica che dia valore alle opere culturali per la città. La candidatura di Trapani è supportata da un’equipe di progettazione che ha elaborato il dossier, un vero Piano Strategico Culturale, con la partecipazione attiva dei Comuni, delle istituzioni, degli attori della filiera culturale, di talenti creativi, dei giovani e delle scuole, delle organizzazioni sindacali, del tessuto imprenditoriale del territorio.

Pif eclettico e stravagante, è un palermitano innamorato di Trapani

Catena Fiorello, scrittrice, donna siciliana, energica e con un magico carisma

Oltre 100 progetti con 5 macro-temi: Natura, Arte, Musica, Spettacolo, Scienza, Ricerca e Gusto

Il dossier di candidatura è un programma che contiene oltre 100 progetti con 5 macro-temi: Natura, Arte, Musica e Spettacolo, Scienza e Ricerca, Gusto. Saranno coinvolti testimonial, influencer, opinion leader del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport, della gastronomia che hanno un legame profondo con il territorio. Ma non solo. Attesi anche webinar specifici con lo scopo di offrire dei punti di riflessione.

Dovremmo aspettare il 18 gennaio 2021 per l’assegnazione della Capitale Italiana della Cultura 2022. Alla Città vincitrice, inoltre, verrà assegnato un contributo di un milione di euro.

G.G.