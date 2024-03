Un percorso pieno di suggestioni, tra tesori naturalistici e ricchezze storiche e culturali, quello che si terrà durante la settima edizione del Trail dello Zingaro, in programma domenica 17 marzo con partenza dal borgo di Scopello. Si correrà tra i sentieri della Riserva naturale dello Zingaro per il circuito Ecotrail Sicilia, evento che – negli ultimi 17 anni – ha portato gli appassionati a scoprire i territori dell’Isola e che sarà presentato sabato 16 marzo alle ore 18 nell’aula consiliare di corso Mattarella a Castellammare del Golfo.

Un circuito che ha come scopo principale la promozione del rispetto per l’ambiente, della tutela del territorio e dello sviluppo di forme di turismo sostenibile. La manifestazione è organizzata dall’Associazione sportiva dilettantistica Ecotrail Sicilia, con la collaborazione del Soccorso Alpino e Speleologico siciliano, ed è patrocinata dal Comune di Castellammare del Golfo, dall’Ente Riserva Naturale orientata dello Zingaro, dall’Assemblea regionale siciliana e dall’Assessorato regionale Risorse agricole e alimentari.

Un evento che attirerà gli appassionati di corsa e camminata di tutta Italia proponendo loro di immergersi in percorsi dalla natura incontaminata. Due le distanze offerte ai partecipanti: un percorso di 33 km con un dislivello di 2400 metri e un percorso di 16 con un dislivello di 980. Una sfida che metterà alla prova le capacità fisiche e mentali degli sportivi in un’avventura incessante tra discese, salite e prove di resistenza. «Vedere gli appassionati correre lungo i territori di montagna sarà per noi un’esperienza fantastica – racconta Aldo Siragusa, a capo dell’associazione Ecotrail Sicilia – perché oltre che ad essere un percorso sfidante, sarà soprattutto occasione per consentire ai partecipanti di conoscere i luoghi incontaminati delle riserve naturali siciliane. Quello che vogliamo è creare un’esperienza che sia per loro un viaggio nel senso più ampio del termine».

Sarà possibile, infatti, partecipare anche in modo non agonistico per andare alla scoperta delle bellezze della natura siciliana: attorno un ambiente ricco di vegetazione, con la possibilità di ammirare le acque cristalline della costa e i panorami su Macari, San Vito Lo Capo e Monte Cofano, fino allo scorgere le isole Egadi. «Siamo lieti che la prima tappa dell’importante circuito parta dal nostro territorio poiché si tratta di un’occasione importante per far conoscere i nostri luoghi di pregio naturalistico – affermano il sindaco Giuseppe Fausto e l’Assessore allo sport Giovanni D’Aguanno – L’attività di Ecotrail Sicilia non riguarda solamente la pratica sportiva ma mira a promuovere il rispetto per l’ambiente, la promozione e la tutela del territorio, delle risorse storiche, culturali ed umane».

Un modo per unire la passione per lo sport alla conoscenza del territorio e della cultura locale, che vedrà i partecipanti camminare attorno ai luoghi più suggestivi, passando anche per i musei naturalistici dell’area protetta e per l’antico Borgo Cusenza. «Lo sport è un pretesto – continua Siragusa – per promuovere quelli che sono i nostri obiettivi principali: dal rispetto per l’ambiente alla tutela e scoperta del territorio siciliano. Quello che vogliamo è favorire forme di turismo sostenibile e di scambio culturale, orientati alla conoscenza delle caratteristiche territoriali: fra cui i prodotti artigianali, enogastronomici e agricoli. Infatti, con la premiazione della gara – conclude il presidente dell’Associazione – consegneremo, oltre alle medaglie, anche prodotti locali: dal vino Marabino al formaggio Valenti, insieme alla cassata siciliana».

Un’iniziativa che vedrà i partecipanti coinvolti in un’esperienza a tutto tondo: tra sport, scoperte sensoriali e culturali, un calendario – per la stagione 2024 – ricco di progetti itineranti lungo tutta la Sicilia: con il motto Nature always wins! si correrà tra le valli dell’Etna, lungo il parco dei Nebrodi, a Pantelleria, fino alle Madonie.