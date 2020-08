Tragico sinistro sulla tangenziale di Catania, un Camion si ribalta

Sulla Tangenziale Ovest di Catania il traffico è attualmente rallentato, con formazione di code, in direzione Siracusa, per la presenza di un mezzo pesante ribaltato. Il mezzo si trova tra gli svincoli di San Giovanni Galermo e Misterbianco. Le cause del ribaltamento: tragico sinistro tra un’autovettura e un’autocarro. Sul posto presente il personale Anas e in arrivo, anche, l’autogru per la rimozione. La lunga coda, attualmente, defluisce sulla sola corsia di emergenza

G.G.