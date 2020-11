Send an email

Tragico incidente a Misterbianco: operaio perde la vita incastrato in un macchinario

Terribile incidente a Misterbianco: un operaio di 59 anni, Sarò Mastrolembo, residente presso Bordonaro, Messina, perde la vita schiacciato da un macchinario per lavorare l’alluminio.

Sulla tragica vicenda indagano i Carabinieri. Il magistrato competente, invece, dispone il trasferimento della salma presso l’Istituto di medicina legale per sottoporre il corpo ad esame autoptico. Da una prima analisi, l’uomo sarebbe deceduto poiché rimasto incastrato in un macchinario per lavorare l’alluminio.

