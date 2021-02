Tragedia a Palermo: auto si schianta contro guardrail, muore una 16enne

Palermo, nella notte di ieri si è consumata una tragedia stradale. È morta una ragazzina di 16 anni dopo che l’auto, sulla quale viaggiava, si è schiantata violentemente contro un guardrail. È accaduto lungo lo svincolo autostradale di Villabate, nei pressi del Forum, centro commerciale in zona Brancaccio (Pa). La vittima si chiamava Andrea Romanasu, residente ad Altavilla Milicia che, al momento dell’impatto, era sul sedile del passeggero di una Fiat 500X.

La ragazza muore sul colpo

Nonostante i soccorsi tempestivi degli agenti dell’Infortunistica e del 118, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. La ragazza è morta sul colpo dopo essere stata sbalzata fuori dall’abitacolo per il violento impatto. Il conducente, invece, un 21enne ha riportato solo alcune contusioni e qualche escoriazione. I Carabinieri hanno eseguito i rispettivi rilievi stradali per ricostruire la dinamica e capire cosa abbia provocato un sinistro stradale così violento, dato che nessun altro mezzo è stato coinvolto. Il guidatore, intanto, è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti e verifica delle condizioni psicofisiche alla guida. L’auto è sotto sequestrato.

G.G.