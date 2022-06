Relax, avventura, cultura, buona cucina, natura. In Sicilia non davvero manca nulla e si presta per essere una delle mete di vacanza migliori per chi sta cercando tante esperienze in una.

Ecco perché questa è una destinazione sempre più amata dagli italiani e dai turisti stranieri che cercano un luogo di pace e relax, ricco di posti stupendi naturali, oltre a spiagge e belle città città da visitare, per il fare il pieno di cultura e arte, ma anche buon cibo e tradizioni.

Non solo. Scegliere un viaggio organizzato è vantaggioso sotto molti altri punti di vista, tra cui la sicurezza e la comodità di trascorrere una vacanza senza pensieri, senza ulteriori, burocrazia o sgradevoli sorprese dell’ultimo minuto. Non ti resterà che scegliere il tuo itinerario di viaggio migliore, tra isole o città, e partire all’avventura.

Quali sono, però, le mete più belle e da non perdere? Partiamo dal mare, dalle spiagge e dalle isole siciliane. Cavalcando uno degli ultimi trend, le vacanze in barca, puoi prenotare un tour tra le isole siciliane più belle come le Egadi per far tappa, ogni giorno, in una nuova destinazione come San Vito Lo Capo, Favignana, Marettimo e Levanzo, tra cale e baie incantate.

Un’altra soluzione può essere quella di rivolgersi verso le Eolie per ammirare da vicino le spiagge di Vulcano, Filicudi, Salina, Lipari, Stromboli, con le sue grotte e i suoi passaggi marini, e Panarea, con le sue spiagge bianche e il mare cristallino.

Luoghi magici che ti faranno perdere il fiato! La Sicilia, però, come abbiamo detto non è solo mare, sole e spiaggia. Anche le città sono un vero fiore all’occhiello di questa splendida regione.

Ecco perché puoi scegliere di visitare anche i capoluoghi e i borghi storici come Taormina, vicina a scavi archeologici; la bella Palermo, con la sua vivacità culturale, artistica e gastronomica, Siracusa e Ragusa Ibla, con le loro splendide architetture e Noto, uno dei più importanti centri barocchi di tutta la Sicilia.

Questo senza dimenticare Erice, un borgo a capofitto sul mare, Monreale, con il suo stupendo Duomo e il chiostro, e la Via del Sale, tra saline e mulini a vento. Infine, se preferisci la natura non perdere un tour nel Parco dell’Etna: tra visite ai vigneti ed escursioni, trascorrerai qui del tempo favoloso approfittando di una vista unica.