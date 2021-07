Tortino di albicocche al vapore

Una cottura alternativa per tortini soffici e morbidissimi: tortino di albicocche in cottura al vapore. Per un gusto più deciso spalmate un po’ di burro d’arachidi sul dolcetto.

La ricetta

Ingredienti:

80gr di albumi;

35gr di yogurt bianco;

30gr di farina di avena integrale;

8gr di farina di cocco;

2g di lievito;

1 albicocca;

Aroma alla vaniglia

Procedimento:

Mescolate gli ingredienti e trasferite il composto in una tazza da latte. Cuocete il tutto a bagnomaria per una ventina di minuti e il vostro tortino sarà pronto!