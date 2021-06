Torta alle ciliegie low carb

Arriva l’estate, la stagione delle ciliegie: una tira l’altra! Ecco un dolce buonissimo e low carb: torta alle ciliegie e mandorle.

La ricetta

Ingredienti:

150 gr di ciliegie denocciolate;

85 gr di farina di mandorle;

70 gr di farina d’avena integrale;

150 gr di albumi;

40gr di latte di mandorle;

50gr di eritritolo o zucchero;

mezza bustina di lievito

Procedimento:

Per prima cosa unite le farine e poi incorporate gli albumi ed il latte. Successivamente lo zucchero e la mezza bustina di lievito. Come ultimo passaggio unite le ciliegie.

Trasferite il composto in una tortiera da 14/16 cm in fondo a 180 gradi per 25 minuti e la vostra torta alle ciliegie sarà pronta!