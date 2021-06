Torna il Catania Pride: Catania si veste di arcobaleno il 4 settembre

Il Pride Month è scattato: giugno si presenta come il mese dell’orgoglio LGBT+. Dopo un anno di pausa a causa dell’emergenza sanitaria, si torna a celebrarlo in tutta Italia.

Gli appuntamenti in giro per l’Italia

Priorità nella lotta per i diritti il tanto chiacchierato ddl Zan che sarà l’argomento cardine degli eventi in programma per celebrare il Pride che, ricordiamo, saluta la classica forma del corteo.

Il primo appuntamento sarà a Bergamo il 12 di giugno. Nella stessa giornata a Genova si terranno diversi incontri nel pomeriggio. Sei gruppi in bicicletta celebreranno il Pride a Lecco il 19 giugno.

Il 26 giugno toccherà a Milano dopo il Pride Week e il Pride Square. Stessa data, il 26 giugno, all’Aquila per l’Abruzzo Pride e per il Martina Franca Pride Pride nel tarantino. Napoli e Verona si colorano di arcobaleno il 3 luglio. Il 21 agosto, invece, è il turno del Salento e del Puglia Pride a Brindisi.

Il Catania Pride è tornato

Anche Catania veste i colori del Pride: l’appuntamento si terrà il 4 settembre nel capoluogo etneo.

«Entrando ufficialmente nel PrideMonth non possiamo più trattenerci dal darvi la fantastica notizia: il Catania Pride è finalmente tornato! La pandemia ci ha costretto ad una pausa forzata ma è il momento di tornare a colorare di arcobaleno la nostra città e rivendicare i nostri diritti!», si legge nella pagina ufficiale.

Al fine di costruire il percorso del CataniaPride 2021 sabato 19 giugno si terrà un’assemblea cittadina alle ore 18:00 presso il Cortile della CGIL sito in via Crociferi 40.

E.G.