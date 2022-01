Top Italian Food premia il tonno di Campisi

Top Italian Food di Gambero Rosso per l’edizione 2022 ha premiato l’azienda siciliana Campisi.

Top Italian Food è un ulteriore strumento firmato Gambero Rosso per favorire e sviluppare la marginalità delle aziende e l’export del Made in Italy sui mercati internazionali. Il premio viene assegnato alle migliori imprese e ai prodotti agroalimentari in Italia.

Per l’edizione 2022 Gambero Rosso ha assegnato il riconoscimento Top Italian Food all’azienda siciliana Campisi. Il riconoscimento è stato assegnato per la lavorazione del tonno bianco del Mediterraneo.

La pesca e la lavorazione del tonno è da sempre una delle attività più redditizie di Marzamemi dove ancora oggi la Tonnara rappresenta un simbolo del paese e della sua eccellenza.

L’azienda Campisi produce e trasforma una vasta gamma di prodotti ittici e non solo. Una produzione nota per l’utilizzo di tecniche risalenti al periodo arabo affinate nel tempo. Campisi rispetta il mare e il territorio, da cui derivano i suoi prodotti. Origine garantita e controllata, come il Pomodoro Pachino IGP e l’utilizzo di pesce pescato esclusivamente all’amo e mai a mattanza sono alla base per un sano rapporto uomo-natura.

Il premio è stato ritirato a Roma da Salvatore Campisi, quarta generazione della famiglia di imprenditori. Un bollino che rappresenta un passaporto di qualità nel mondo. Uno strumento per consolidare il prestigio dei prodotti Made in Italy, già noto del mondo, e per contrastare il fenomeno della contraffazione alimentare.