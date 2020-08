Send an email

Tony Effe a spasso per Catania impenna con il quod

Tony Effe, popolare membro del terzetto musicale Dark Polo Gang, si trova a Catania per una breve vacanza. Ma neanche due giorni dal suo arrivo, non ha perso tempo a far parlare di sé.

È partita “la caccia all’uomo” tra i giovani, desiderosi di incontrare una delle icone della trap italiana. Ma lui, Tony Effe non fa particolare mistero dei suoi spostamenti. Ospite al Romano Palace Luxury Hotel, come mostra orgogliosamente sul proprio profilo Instagram, si diverte ad entrare nel personaggio e abbozza una spavalda parlata in dialetto con tanto di “mbare”, a tratti grottesca.

Ma il divertimento tutto catanese del trapper romano tutto collane, tatuaggi e abiti griffatissimi non finisce tra boxe e giri con il “Sì” lungo il viale Kennedy.

Una chiamata ad un amico -compare a quanto pare dell’orgoglio della musica neomelodica catanese Niko Pandetta– e si fa un giretto in spiaggia. Ma non un giro qualunque. Con la sua canna in bocca, Tony Effe attraversa la sabbia a bordo di un quod tra gli sguardi increduli dei bagnanti. Dopo aver fatto da passeggero, però, tocca a lui guidare.

Maglietta del Calcio Catania, cappellino in tinta, e si impenna con il quod tra le viuzze di un residence in pieno stile catanese.

E.G.

VIDEO GALLERY