Tombolata al locale “La Magnolia” sanzioni elevate per il ristorante

Tombolata al locale “La Magnolia” ad Acireale. Il ristorante, adesso, subisce la chiusura temporanea per 5 giorni e le rispettive sanzioni amministrative per un totale di 2.400,00 euro. I Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano, apprendendo la notizia dell’avvenuta organizzazione di una “tombolata”, effettuano un controllo, specifico, presso il locale “La Magnolia”.

Il ristorante, nel corso delle verifiche, è risultato sprovvisto del prescritto elenco degli avventori, relativo ai 14 giorni antecedenti, necessario all’eventuale rintraccio degli stessi in caso di accertata positività. Non era esposto, inoltre, il cartello informativo riportante il numero massimo di persone ammesse all’interno dell’esercizio. Il titolare dell’attività, pertanto, è stato segnalato all’U.T.G. di Catania per l’adozione di ulteriori eventuali provvedimenti.

G.G.