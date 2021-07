Tiraccontolitalia, la Sicilia la nuova tappa

#Tiraccontolitalia è la nuova campagna lanciata sul social dei video più famoso, Tik Tok.

L’obiettivo è quello di valorizzare i nostri luoghi, le nostre tradizioni, la cucina, la moda e la musica.

La campagna #tiraccontolitalia è stata lanciata il 19 aprile e avrà una durata di cinque mesi. Di settimana in settimana saranno toccate tutte le regioni italiane con video in cui i 4 ambassador del progetto racconteranno curiosità della loro regione.

L’hashtag è già utilizzato in maniera virale da tutti gli utenti di Tik Tok che vogliono condividere un video sul proprio paese o quello che stanno visitando.

Diletta Secco, di origini siciliane, è una dei quattro ambassador del progetto. Dopo qualche video alla scoperta delle bellezze palermitane, ha poi organizzato insieme alla sua famiglia un Live su Tik Tok mentre preparavano in casa la caponata.

La Sicilia è la tredicesima tappa infatti del progetto e sarà fonte inesauribile d’ispirazione per tutti i creator, come Stephanie Cabibbo che parla della tradizione culinaria siciliana, Marco Mazzaglia famoso per i suoi video sugli accenti o i modi di dire delle diverse città italiane, o, ancora, Giulia Vitaliti di Catania e i suoi point of view.

Tra le musiche più gettonate per #TikTokSicilia, i brani dei cantautori siciliani: La Cura di Franco Battiato, Musica Leggerissima di Cola Pesce e Di Martino, Ciuri Ciuri di Gian Campione e Tarantella siciliana di Pino Villa.

Il progetto è poi accompagnato dal concorso “Ti racconto l’Italia” in collaborazione con Nikon. Una giuria d’eccezione composta da Tik Tok, il produttore discografico Gabry Ponte e un rappresentante di Nikon sceglieranno ogni mese il vincitore di un Nikon Z50 Video Vlogger Kit tra tutti gli utenti che utilizzeranno l’hashtag ufficiale #tiraccontolitalia e il relativo hashtag regionale #TikTok + regione.