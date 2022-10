Si chiama “The World” ed è la nave privata da crociera dei più ricchi al mondo. Stavolta la nave dei record è sbarcata in Sicilia.

Non solo lusso, ma anche record. “The World”è il nome della nave da crociera dei record. Lusso, sfide, magnificenza del mondo appunto si concentrano in essa.

Ben 165 residenze per questa nave lunga 196,35 metri e larga 29,8. 12 ponti, 4 ristoranti con chef stellati, palestre, centri benessere, campi da tennis, biblioteca, piscine, teatro, cinema, sala giochi ben 1200 passeggeri. Su “The World” nulla è impossibile e i residenti non possono di certo annoiarsi.

La maestosa nave da crociera è nata dal magnate norvegese Knut Kloster morto nel 2020. “The World” è proprio come un piccolo paese per super ricchi galleggiante. La nave è stata varata nel marzo 2002 e ha conquistato alcuni record. E’ stata nel 2012 la più grande nave passeggeri a transitare nel Passaggio nord-ovest, mentre nel 2017 ha raggiunto il record mondiale per il viaggio in nave più meridionale.

Con l’arrivo del Covid e il conseguente lockdown, come le altre nave da crociera “The World” si è fermata nel marzo 2020 ritornando in mare nel luglio 2021.

Ieri The World si è affacciata su Porto Empedocle, nell’agrigentino. Un segnale importante circa l’aumento non solo in termini di volume ma anche di qualità del turismo in Sicilia.

Pare che sulla nave sia stata organizzata per i ricchi residenti una visita alla Valle dei Templi.

Una curiosità? Pare che il costo dei lussuosissimi appartamenti possa oscillare tra il milione e i 12 milioni di dollari. Il costo di un piccolo focolaio insomma.