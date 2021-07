The Good Guy – Live set at Baraccio

Continuano le serate di musica live organizzate dal Baraccio. Degustazione di drink accompagnati da ottima musica.

Stasera dalle ore 21:00 sarà la volta del live set di The Good Guy alias Salvo Cantarella.

Il suo primo approccio con la musica elettronica digitale avviene tramite computer, con cui scrive due album tutt’ora inediti. La scrittura musicale rimane un hobby latente prettamente personale per molto tempo. Successivamente lascia l’approccio digitale per quello analogico e il risultato è la creazione di un live sperimentale con drum machine, synths e loopstation. Le atmosfere sono quelle di un’urbanità calda, asfissiante, di un pomeriggio di agosto catanese, dove il vento rovente torna e ritorna come un loop senza fine.

Il Baraccio si trova in via Antonio de Curtis n. 34, Catania