Test e rimedi per prevenire i rischi del gioco d’azzardo

Il gioco d’azzardo può diventare dipendenza se non fermato in tempo. Diverse le storie drammatiche susseguenti ad una dipendenza ludopatica cronica. Tuttavia, oggi si è raggiunta una capacità maggiore di sicurezza nel gioco.

Nel periodo difficile che si sta affrontando, dettato dall’emergenza Coronavirus e con un secondo lockdown alle porte, la prevenzione diventa necessaria. La reclusione forzata, infatti, congiunta alla forte prova psicologica di ciascuno, unita, spesso, a difficoltà economiche, può indurre allo sfogo nel gioco d’azzardo. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, il numero degli scommettitori online, durante lo scorso lockdown, è aumentato.

Per i giovani scommettere online è più facile

È diminuita, invece, l’età media: per i giovani scommettere online è più facile. In questo frangente, però, ci sono due buone notizie. La prima: secondo l’ISS, è aumentato il numero di coloro che hanno chiamato il numero verde per la prevenzione e il trattamento della ludopatia, il Telefono Verde Nazionale per le problematiche legate al Gioco d’Azzardo (TVNGA).

La seconda buona notizia riguarda le misure di prevenzione attuate da tutti gli operatori di scommesse, gioco, casinò online, slot machine e simili. Norme ferree, quindi, sia nei design che nelle musiche passando nei suoni delle slot machine, per ridurre i rischi di una dipendenza. L’obiettivo di tutte le agenzie, è quello di offrire un’esperienza di gioco coinvolgente ma al tempo stesso sicura.

Test di autovalutazione per gestire i problemi di dipendenza

Numerosi, inoltre, i test di autovalutazione per aiutare il consumatore a conoscere i suoi problemi e limiti. È, infatti, vivamente consigliato al giocatore di sottoporsi ad un test di questo tipo prima di iniziare a giocare. Si tratta di domande personali, su cosa significhi il gioco d’azzardo in ottica di guadagno, su come possa influire sul lavoro ma anche nei rapporti familiari e psicologicamente. Il caso in analisi è quello di Voglia di Vincere casinò online, che propone all’utente il questionario per rilevare eventuali problemi patologici. Alcune regole ferree per l’accesso al portale:

Per poter giocare, infatti, gli utenti devono aver compiuto almeno 18 anni con invio di documenti per verificare l’età.

Per identificare un potenziale problema col gioco, è disponibile qui sotto un test di autovalutazione che permette di testare il proprio comportamento.

È richiesto ai giocatori di impostare dei limiti di deposito, per tenere sotto controllo gli importi spesi al casinò.

Sono disponibili opzioni di auto-limitazione e auto-esclusione per i giocatori che avessero bisogno di prendersi una pausa dal gioco.

La sicurezza e la privacy dei giocatori sono tutelate sotto ogni aspetto grazie alle precauzioni prese dal casinò per proteggere i conti gioco da accessi non autorizzati.

G.G.