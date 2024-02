Sono mille le sfaccettature che contraddistinguono il famoso showman e conduttore italiano Teo Mammucari: con il suo nuovo spettacolo Sarà capitato anche a voi l’artista decide di raccontarle e mettersi a nudo, salendo sui palchi dei teatri italiani. Organizzati e promossi da Eventi Olimpo, tre gli appuntamenti in Sicilia: venerdì 1 marzo 2024 al teatro Ambasciatori di Catania, sabato 2 al teatro Savio di Palermo e domenica 3 al Palacongressi Festival di Agrigento.

Sul palco la sua comicità porterà alla luce alcune grandi tematiche dell’esistenza umana: perché capitano tutte a me? Ecco il grande quesito su cui verte l’ironica riflessione di Mammucari. Sarà capitato a tutti di domandarselo, di fronte alle peripezie e le sfide della vita. «Sarà capitato anche a voi di sentirvi in una strada senza uscita, di navigare senza bussola nel mezzo di una tempesta». Forse ciò che andrebbe fatto in questi momenti è imparare a cambiare punto di vista, osservarci meglio.

Lo showman, con ironia e umorismo, prende così per mano il suo pubblico e funge da guida in questo travagliato percorso: quello interiore. Ci consente di osservarci da vicino, in un rito collettivo e catartico, che forse ci può fare sentire più leggeri. «Le risate sono liberatorie – spiega Mammucari – E, come un personaggio in cerca d’autore, inseguo il consenso del pubblico per condividere le cose che si raccontano agli amici più stretti. Portare la verità in scena per me è come entrare nelle case e nel cuore di tutti.»