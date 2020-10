Tenta di rubare un SH in via Sant’Euplio: bloccato da un carabiniere

Tenta di rubare uno scooter Honda SH in via Sant’Euplio ma viene beccato da un Carabiniere che transitava lungo la via. Arrestato, in flagranza di reato, il 25enne di Catania Pietro D’amico, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato. Durante la scorsa notte, un militare, mentre transitava in via Sant’Euplio, nei pressi dell’ingresso secondario della Rinascente, nota il giovane che tenta di rubare uno scooter Honda SH. L’agente, a quel punto, coadiuvato dai colleghi, blocca il giovane che, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari.

G.G.