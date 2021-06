TEDx riparte a Catania con cinque idee per il clima

L’evento catanese marchiato TEDx ritorna in presenza con un focus sul clima sabato 3 Luglio dalle h.16:00 presso la sede di Free Mind Foundry ad Acireale.

Dopo più di un anno di stop, TEDxCatania lancia un appuntamento dal vivo dove speaker di profilo nazionale

presenteranno idee innovative per contrastare il cambiamento climatico e Catania potrà trovare uno spazio di dialogo e incontro su questi temi.

«Conto alla Rovescia cerca risposte a cinque domande fondamentali e interconnesse per aiutarci a delineare la strada per un futuro più pulito, giusto, sostenibile. Metteremo insieme scienziati, attivisti, innovatori, artisti, leader, e chiunque sia interessato per trovare idee efficaci e basate su dati scientifici. Il nostro obiettivo è quello di trovare soluzioni incisive, ma che possono essere messe in pratica da chiunque» spiega Emanuele Pecora, organizer dell’evento.

Per partecipare all’evento è necessario acquistare un biglietto sul sito https://salon.tedxcatania.com/biglietti

I biglietti a disposizione sono limitati per garantire il distanziamento sociale, e l’organizzazione ha preso tutte le precauzioni necessarie per ottemperare alle normative anti COVID e realizzare l’evento di persona in piena sicurezza.

Temi e speaker

Conto alla Rovescia sarà un evento costituito da due momenti: una prima sessione con 5 TEDx

Talks e poi un workshop in cui condividere insieme azioni concrete che possano contribuire a

combattere il cambiamento climatico.

Questi i cinque temi:

Energia : Quanto velocemente possiamo passare ad un mondo in cui il 100%

dell’energia consumata proviene da fonti pulite?

: Quanto velocemente possiamo passare ad un mondo in cui il 100% dell’energia consumata proviene da fonti pulite? Trasporti : Come possiamo migliorare il modo in cui trasportiamo persone e cose?

: Come possiamo migliorare il modo in cui trasportiamo persone e cose? Materiali : Come possiamo re-immaginare e ri-costruire gli oggetti attorno a noi?

: Come possiamo re-immaginare e ri-costruire gli oggetti attorno a noi? Cibo : Come possiamo iniziare una transizione globale verso un sistema alimentare più

salutare e più sostenibile?

: Come possiamo iniziare una transizione globale verso un sistema alimentare più salutare e più sostenibile? Natura: Come possiamo proteggere e rendere più verde il nostro pianeta?

Porteranno sul palco le loro idee tra gli altri Sara Di Mario Vincitrice del Women Powering Smart Energy European Award for Operations 2021 e a capo di Hazel Energy, azienda leader per le energie rinnovabili, Giuseppe Addamo riconosciuto tra “i 100 giovani leader del futuro under 30” da Forbes e cofondatore di VAIA.

Daranno il loro contributo anche eccellenze catanesi come Rosa Palmeri, docente UniCT vincitrice del Premio UNIDO 2015 “Idee innovative e Tecnologie per l’agribusiness”, e Matteo Vitale, dottorando del dipartimento di Ingegneria civile e Architettura (Dicar) dell’Università di Catania e ideatore di un progetto che può rivoluzionare il nostro modo di costruire.

L’organizzazione dell’evento è composta da professionisti, provenienti dai settori più diversi, e studenti universitari di varie facoltà catanesi; questo team giovane e dinamico ha al suo fiancocome Host Partner Free Mind Foundry. L’iniziativa vede, inoltre, come partner istituzionali, la Scuola Superiore di Catania e le due Associazioni che ne rappresentano gli Allievi correntemente iscritti e gli ex Allievi (Alumni).

E.G.