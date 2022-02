Teatro Musco, Michelini, Foer Massini e Bocci per un calendario di successo

Un cartellone d’importanza nazionale al Teatro Angelo Musco di Catania, per la stagione 2021/2022.

Ritorna al Teatro Angelo Musco il cartellone dei Grandi Monologhi con quattro appuntamenti di caratura nazionale.

Saranno quattro i titoli che hanno fatto registrare continui sold out nei migliori teatri italiani.

La programmazione “Grandi Monologhi”

Il primo spettacolo in cartellone è “Alza la voce” programmato per questo fine settimana, da venerdì 11 a domenica 13 febbraio. Scritto da Paola Michelini e Paolo Civati lo spettacolo andrà in scena proprio con le sorelle Giulia e Paola Michelini e prende spunto da un fatto reale. La storia è quella dell’Orsa Pizza, chiusa da anni all’interno di una teca in un centro commerciale in Cina e riflette sugli stereotipi legati al femminile oggi. Una riflessione che avviene attraverso i personaggi di due donne, Stella e Pizza. E’ un confronto ironico e surreale che procede per analogie. Pizza e Stella rappresentano i due lati in contrapposizione della donna. Stella fa le pulizie all’interno del centro commerciale in cui Pizza è rinchiusa ed è determinata a liberarla. Liberare lei infatti significa per Stella spazzare via tutte le ingiustizie che vede nel mondo e che lei stessa subisce.

Dopo “Alza la voce” toccherà a Stefano Massini con “l'”Alfabeto delle emozioni” in programma dal 18 al 20n febbraio. In questo suo monologo Massini accompagna il pubblico in un viaggio profondo del nostro sentire e sentirci. Un susseguirsi di storie e esempi irresistibili con l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro.

Dal 24 al 27 marzo il terzo appuntamento in calendario. Drusilla Foer, vera stella di questo Sanremo 2022, si esibirà in “Eleganzissima”.

Dal 21 al 24 aprile tornerà invece Marco Bocci con “Lo zingaro”.

Per informazion sugli spettacoli a Teatro Angelo Musco: 333 7781632 – 095

538188. Orario botteghino presso Teatro ABC: da martedì a sabato

16:00/20:00, giovedì anche 10:00/13:00.