Teatro Bellini, è sold out al concerto di Capodanno

Teatro Bellini. La programmazione procede al galoppo per l’Ente che cerca di rialzarsi. Ma il Teatro Bellini non riesce ancora a stabile una connessione con gli spettatori.

Teatro Bellini, la segnalazione di un utente

«Quest’anno finalmente torna il concerto di Capodanno al teatro Bellini di Catania: da oltre due settimane provo inutilmente a contattare via telefono il botteghino del Bellini per conoscere la disponibilità di posti ma non risponde mai nessuno (sul sito comunicano che il centralino è guasto…). Sempre da almeno due settimane leggo sul sito ufficiale internet del teatro che non è “disponibilie” l’acquisto online; ti offrono anche la ricerca dei punti vendita ma una volta selezionato regione e città, ti appare la scritta “Biglietti al momento non disponibili nei punti vendita Vivaticket”», racconta Enrico Lucca, lettore dell’Urlo.

«A questo punto, l’unica è recarsi di persona al botteghino (questo per chi abita vicino non sarebbe un grosso problema ma per chi vive a Messina o Siracusa o ancora più lontano potrebbe esserlo) e, dopo aver fatto la fila per quasi mezz’ora l’impiegato serenamente mi dice che non ci sono più biglietti perché quest’anno sono andati a ruba.

Non hanno avuto neanche la decenza e l’accortezza di affiggere un foglio fuori dal botteghino per comunicare il sold-out dei biglietti così da evitare ulteriori perdite di tempo!!!».

«Se questo è il modo di lavorare che hanno al Bellini di Catania -conclude Lucca- non mi stupisce che oggi si trovino in difficoltà…».

E.G.