Al via la quinta edizione di Teatro al Museo, rassegna di teatro di immagine per bambini, ideata e curata dall’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari: un viaggio tra musica, illustrazioni, burattini, narrazioni che dal 14 ottobre fino al 22 aprile 2024 è in corso presso il museo delle Marionette di Palermo.

Domani sabato 17 febbraio alle 17 e domenica 18 e lunedì 19 alle 11, sarà la volta delle Farse, spettacolo di opera dei Pupi della compagnia Famiglia Mancuso: i personaggi delle farse sono l’unico legame con il teatro popolare che nell’ultimo trentennio del ‘700 si praticava al Piano della Marina, nei casotti di li Vastasi. Nelle rappresentazioni di questo tipo venivano raccontati in modo ironico i problemi sociali del tempo: casa, lavoro, malgoverno. E grazie al loro parlare in dialetto era possibile creare un rapporto diretto con il pubblico all’insegna della leggerezza.

Alcune di queste farse oggi, fortunatamente ancora tramandate per via orale, vengono rappresentate sporadicamente in particolari occasioni come nel periodo di Carnevale. In questa, sarà possibile vedere in scena l’erede indiscusso e ultimo discendente della storica famiglia Mancuso che nell’arte dell’opera dei pupi ha fatto la stoia di Palermo: Enzo Mancuso è considerato uno dei più affermati pupari palermitani, capace di rinnovare la tradizione e portarla ad un altissimo livello di narrazione e recitazione.