Teatro ABC, pronti per ripartire!

Il Teatro ABC annuncia in conferenza il suo nuovo programma per la stagione 2021-2022.

Una stagione importante, interrotta dal Covid, un teatro spento e vuoto in questi mesi. Adesso il Teatro ABC è pronto per ricominciare, per un ritorno alla normalità. Una stagione ricca di eventi e di ospiti.

Tanta commozione da parte di tutti i partecipanti alla conferenza tra cui Mario Fraello, produttore del Teatro ABC: «Ringrazio l’Assessore Barbara Mirabella che tanto si è spesa per mantenere viva la cultura e l’arte con tutti i mezzi a disposizione. Ringrazio tutti quelli che saranno i protagonisti della prossima stagione teatrale e in particolar modo ringrazio il pubblico che ci è stato vicino in tutti questi mesi di inattività. Un modo che ha sempre dimostrato in modo anche commuovente la voglia di tornare a teatro. Non ci siamo mai fermati. In questi mesi abbiamo programmato e abbiamo registrato a porte chiuse 12 spettacoli teatrali per un programma televisivo presentato dal nostro Salvo La Rosa. Un programma che potesse raccogliere il meglio della drammaturgia siciliana e che sarà trasmesso il prossimo autunno su TV 2000.»

Il Teatro ABC ricomincia con i recuperi degli spettacoli precedenti interrotti a causa dell’emergenza Covid. Dal 24 al 27 giugno alla Villa Bellini con Luca Argentero per “E’ questa a vita che sognavo da bambino?”. Il secondo spettacolo di recupero si terrà sempre a Villa Bellini. Enrico Guarneri con un’edizione straordinaria de “L’aria del continente”. Per il terzo recupero torneremo a teatro a settembre con “Liolà” con Giulio Corso. Dopo i recuperi si partirà con la nuova stagione 2021-2022 intitolata alla memoria di Turi Ferro per i 100 anni dalla sua nascita e 20 anni dalla sua scomparsa.

Di seguito il programma:

Stagione 2021-2022 Teatro ABC:

Enrico Guarneri L’ispettore generale di Nikolaj Gogol’, regia di Guglielmo Ferro.

Pippo Pattavina Marianella Bargilli Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello, regia di Antonello Capodici.

Carlo Buccirosso La rottamazione di un italiano perbene di e con Carlo Buccirosso.

Alessio Boni Serra Ylmaz Don Chisciotte adattamento Francesco Niccolini regia Roberto Aldorasi Alessio Boni Marcello Prayer.

Pino Insegno Alessia Navarro Finché morte non ci separi di Claudio Bruni, regia Claudio Bruni.

Tosca D’Aquino Paola Tiziana Cruciani Roci0o Morales Fiori d’acciaio di Robert Harling regia Michela Andreozzi.

Enrico Guarneri Che notte quella notte di Mafra, regia Antonello Capodici.

Alessandro Haber Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller, regia di Leo Muscato.

Michele Placido La bottega del caffé di Carlo Goldoni, regia di Paolo Valerio.