Team giovane e compatto: il successo di Iblea Petroli

Per i dipendenti di Iblea Petroli, una giornata all’insegna del divertimento e del team building al Parco divertimenti Parcallario.

Ciò che a molti è mancato durante questa pandemia è la possibilità di socializzare, di entrare in contatto con le persone a noi vicine e, perché no, di frequentare i nostri colleghi anche al di là degli ambienti lavorativi. Occasioni per conoscersi, entrare in sintonia, per scoprire chi è la persona che lavora accanto a noi.

Un ambiente lavorativo compatto è la base per un’azienda di successo. Instaurare dei rapporti d’amicizia e dare importanza alle persone può e deve essere una strategia per il raggiungimento del successo aziendale.

Un’azienda che punta tutto sulle persone è Iblea Petroli. Opinioni, esigenze, bisogni dei collaboratori sono sempre importanti per l’azienda siciliana.

Con la nuova zona bianca e le nuove libertà conquistate, tra cui la possibilità di incontrarsi in gruppo proprio come una volta, Iblea Petroli ha organizzato una giornata per i suoi dipendenti. Una giornata di team building al Parcallario, parco avventura degli Iblei.

E proprio tra i vari percorsi, tra le arrampicate e le discese attraverso la vegetazione, i colleghi di Iblea Petroli hanno imparato a conoscersi e ad aiutarsi incoraggiandosi proprio come dovrebbero fare a lavoro.

Tutte le aree dell’azienda sono state coinvolte e hanno partecipato con entusiasmo animando la giornata.

L’energia di Iblea Petroli è nelle persone e il successo è assicurato!