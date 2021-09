Tavola calda e droga, arrestato gestore di un bar

Nascondeva la droga nei ripiani della tavola calda, gestore del bar colto con le mani in pasta.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, nella flagranza, hanno

arrestato a Biancavilla un 45enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione di

sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo occultava la droga nei ripiani della tavola calda.

L’incessante attività info investigativa posta in essere dai militari del Nucleo Operativo

aveva incentrato la loro attenzione sull’uomo, gestore di un bar sito in via Vittorio

Emanuele, il quale, tra un caffè e l’altro, era stato loro descritto come un attivo spacciatore

di droga.

La necessaria attività di riscontro, dopo i preliminari accertamenti, ha portato i militari ad

effettuare una perquisizione all’interno del bar gestito dall’uomo particolarmente sorpreso dalla loro visita.

Grazie alla perquisizione i militari hanno scovato la droga. Occultata sotto

i ripiani ove viene riposta la tavola calda per la clientela, sono state trovare ben 32

dosi di cocaina già confezionate per la vendita al minuto e 15 grammi di marijuana.

Nel prosieguo della ricerca ancora i militari, all’interno di un contenitore di patatine posto

su una mensola, hanno rinvenuto la somma di 175 euro ritenuta provento dell’attività di

spaccio.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della

celebrazione del rito direttissimo.