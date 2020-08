Targhe “pulite” su auto a costo zero: denunciato

Auto a costo zero con un piccolo trucchetto: targa dell’auto precedente. È così che durante un normale controllo del veicolo, disposto dai Carabinieri, viene denunciato un pregiudicato di 54 anni, originario di Militello Val di Catania. L’uomo, adesso, è ritenuto responsabile di riciclaggio. Il pregiudicato, stanco della propria Fiat Uno, decide di procurarsi lo stesso modello di macchina, nuovo, rubandola. In aggiunta, per evitare problemi appone la vecchia targa sulla nuova auto rubata. Le forze dell’ordine, al posto di blocco, approfondendo le verifiche sul veicolo, si accorgono del furto e riciclaggio perpetrato dall’uomo. La perquisizione nell’abitazione del 54enne non fa che accertare, definitivamente, i sospetti. L’autovettura, inoltre, risulta rubata a Marina di Ragusa lo scorso 23 agosto. Adesso restituita al legittimo proprietario.

G.G.