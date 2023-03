Taormina è la città perfetta per “gli innamorati” in Italia, con ben il 48% di ristoranti “romantici”. In seconda posizione troviamo Acireale e Cefalù con 44% e 35%.

Podio tutto siciliano che fanno dell’Isola, la Regione più ‘romantica’ nella classifica. Infatti, 17 delle 33 città analizzate sono tutte in Sicilia.

Nella TOP10 ci sono anche Venezia e Firenze con rispettivamente il 27% e 21% di ristoranti romantici. La città dell’amore di Romeo e Giulietta, Verona, è in undicesima posizione. A seguire nella parte bassa della classifica da Roma, Milano e Napoli.

E per i single?

Taormina è di nuovo in cima alla classifica, per i single in cerca dell’amore o di avventure romantiche. Al numero alto di ristoranti romantici si affianca anche un numero elevato di bar e clubs , quasi 5 per ogni 1000 persone non sposate.

Sul podio troviamo anche Rimini con una media di 1.37 per ogni 1000 persone non sposate. In questa speciale classifica troviamo nella media-alta classifica anche le grandi città come Milano e Napoli.

Le città sono state analizzate insieme a Bonusfinder.it sono state selezionate da TripAdvisor per le Top 20 città per Ristoranti.

Per stimare la probabilità di trovare un partner romantico in vacanza, era necessaria una stima per il numero di persone single per città. A tal proposito è stato utilizzata come fonte: singlesatlas.com che usa ISTAT.

Il range utilizzato è 18-69 anni, e nessun dettaglio della sessualità o della preferenza per le persone non sposate è presente nei dati e nessuna è assunzione è stata fatta nell’analisi.