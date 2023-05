Tornano i mini archeologi al Museo di Naxos, in provincia di Messina. Il laboratorio didattico che fa impazzire i bambini, immersi nella natura del sito archeologico della prima colonia greca, dove si divertono a simulare uno scavo e studiare i reperti destinati al museo, sarà l’appuntamento di domani, domenica 7 maggio, in occasione dell’ingresso gratuito per la prima domenica del mese istituita dalla Regione Siciliana in tutti i siti, i parchi e i musei dell’isola.

Un giorno molto atteso, soprattutto dalle comunità del territorio, che complice si annuncia con numeri consistenti per i siti del Parco Archeologico Naxos Taormina, diretto dall’archeologa Gabriella Tigano. Il laboratorio didattico sull’archeologia si terrà con la guida delle operatrici culturali di Civita Sicilia e include la visita dei bimbi al Museo di Naxos per conoscere la collezione di reperti, frutto delle campagne di scavo nel sito che proseguono anche oggi. L’appuntamento è per le 10.00, l’attività è pensata per bambine e bambini dai 6 ai 12 anni e ci sarà posto solo per 20 partecipanti. Il costo del laboratorio è di 5 euro. Prenotazione obbligatoria al 335 7304378.

Per tutta la giornata i siti del Parco saranno fruibili gratuitamente al pubblico: il Teatro Antico di Taormina e il Museo e area archeologica di Naxos saranno visitabili dalle 9.00 alle 18.30 (ultimo ingresso). Per i cicloturisti in transito da Giardini Naxos è disponibile la ciclostazione di ricarica per le bici elettriche con una postazione per 8 bici e un vano con attrezzi per gonfiare le gomme e per le piccole manutenzioni. Chiuso per lavori di manutenzione straordinari, prolungati per le condizioni meteo avverse dei mesi scorsi con mareggiate che impedivano l’approdo sull’isolotto, il sito di Isola Bella che comunque riaprirà entro l’inizio dell’estate.

Domenica 7 maggio ingresso gratuito anche al Mafra, il museo archeologico di Francavilla di Sicilia. Grazie alla convenzione fra il Parco, il Comune e Dracma, associazione culturale costituita da un team di tre archeologhe, una storica dell’arte, una pedagogista e una progettista culturale, un gruppo di giovani laureati del territorio, accoglieranno i visitatori con il servizio di visita guidata al costo di 5 euro. Prenotazioni al numero 351.2963095. Il Mafra è visitabile dal martedì alla domenica, dalle ore 10.00 alle 18.00 Ingresso: intero 5€, ridotto 3€, gratis da 0 a 18 anni. Lunedì chiusi.