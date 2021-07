TaoModa, la bellezza dietro le quinte con Modhair

Dietro ogni evento, dietro ogni manifestazione, sia essa di moda, musica, teatro, c’è sempre un backstage che non va dimenticato. Le acconciature delle modelle del Taomoda sono state curate dal team di hairstylist di Modhair.

Un week end all’insegna della moda, dell’arte, della musica e anche della sostenibilità si è appena concluso a Taormina, grazie alla manifestazione TaoModa.

L’evento è patrocinato dal Ministero dello Sviluppo Economico e della Camera Nazionale della Moda Italiana in sinergia con l’Assessorato regionale alle Attività Produttive con il supporto dell’Assessorato regionale Turismo, sport e spettacolo.

Nella sempre emozionante cornice del Teatro Antico di Taormina, stilisti e non solo sono saliti sul palco per ricevere i Tao Award.

Gianluca Capannolo con il suo demi-couture è stato premiato dalla consigliera del ministero dello sviluppo economico Elena Lorenzini; Cristiano Burani presente con la sua collezione autunno/inverno; Mario Boselli, Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda Italiana e Presidente Fondazione Italia Cina; il duo Nicolò Bologna e Marco Giuliano, che hanno creato “Marco Bologna” (premiati da Francesco Guarnera Education Trainer Wella Company); Alessandro Enriquez, insignito da Pancrazio Parisi, noto buyer siciliano (della famiglia Parisi che ha accolto gli ospiti per l’aperitivo e la cena glamour al ristorante “Baronessa”).

Piero Piazzi modello, talent scout e manager, premiato con il Tao Award alla carriera consegnato da Gisella Borioli, giornalista (a capo di Vogue) e direttrice artistica.

Yvonne Sciò è stata insignita con il Tao Award “Donna, we are with you”, caratterizzandosi per una grande poliedricità, sottolineata da chi le ha consegnato il premio, il Direttore Relazioni Esterne – Media, Comunicazione & Eventi Pirelli, Antonio Gallo.

Tao Award per la fotografia ad Antonio Guccione premiato dal sindaco di Taormina Mario Bolognari.

Il Tao Award per il giornalismo è stato consegnato al Vanity Fair European editorial Director and Vanity Fair Italia Editor in Chief, Simone Marchetti e il Tao Award per il design è stato attribuito a Piero Lissoni.

ll Tao Award per la musica è stato attribuito al gruppo musicale “Le rappresentanti di lista”, (esibitosi nel proprio brano “Amare”).

Uno spettacolo dunque ricco di personaggi e tanta arte e bellezza. Una bellezza che dietro le quinte è stata realizzata anche dagli hairstylist di Modhair.

Da oltre 20 anni infatti Antonio Cristaldi lavora per la bellezza delle donne, muse ispiratrici di ogni sua creazione. Nel 1988 apre il suo primo studio insieme alla moglie Anna, ma il vero salto di qualità arriva nel 2003 con l’apertura del nuovo salone in via del Rotolo a Catania.

Modhair, partner Wella è da anni protagonista dei più importanti eventi di moda, e non solo, in Sicilia, contribuendo alla creazione della bellezza sul palco, rispondendo alle esigenze dei personaggi o degli stilisti. Affiliati del gruppo di saloni italiani Art Hair Studios di cui Antonio è presidente, gli hairstylist di Modhair hanno dimostrato grandi capacità di lavorare in team riuscendo perfettamente nella frenesia del backstage.

«Quella del TaoModa è stata una nuova esperienza. Lo scenario del Teatro Antico di Taormina è sempre emozionante e la manifestazione è stata davvero interessante – afferma Antonio Cristaldi – Insieme al mio team composto da 5 persone siamo riusciti a soddisfare le esigenze più disparate dei vari stilisti. Abbiamo avuto anche l’onore di pettinare la giornalista e scrittrice Ludovica Casellati che durante il Sustainability Day il 14 luglio ha ricevuto il Tao Award e il gruppo “La rappresentante di lista”, anche loro premiati.»

Un’occasione per Modhair per confermare il valore del loro lavoro già noto e apprezzato ormai da diversi anni soprattutto sul palco del Teatro Antico di Taormina.